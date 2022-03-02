Аудіоказки для дітей, які перебувають в укритті: можна слухати офлайн та береже заряд телефону

У телеграм добрі люди створили канал для сімей з дітьми, які вимушені перебувати у бомбосховищах через напад Росії.

Автори каналу зазначили, що за першої ж можливості будуть начитувати аудіоказки українською мовою. "Маю надію, що це може бути корисним", – повідомили на сторінці.

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За їх словами, якщо хоч одна дитина під час артобстрілу зможе замість звуків війни слухати українську казку, це вже добре.

У бомбосховищах інтернет переважно жахливий і потрібно берегти заряд на телефоні, через це мультики та мобільні ігри – поганий вихід. Крім того, не завжди в дорослих є можливість читати вголос або гратися з малечею в бункері, тому така сторінка в телеграм може допомогти.

Дивіться скриншоти з телеграм-каналу:

На каналі можна завантажити аудіодоріжку, яка немає великого розміру файлу. Крім того, є можливість слухати з заблокованим екраном, тому батарея швидко не буде розряджатися.

"Переважна більшість наших читців – актори та студенти КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого", – зазначили автори. Якщо хтось має бажання допомогти, варто писати в повідомлення.

Перейти на канал з аудіоказками – можна тут.

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