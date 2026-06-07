Дизайнер розкрив зовнішність BMW M3 Touring Neue Klasse

Наприкінці минулого місяця підрозділ Mercedes-AMG представив електричного наступника GT 4-Door Coupe, який негативно сприйняли шанувальники через неоднозначний дизайн. До слова, лише масштабніший провал концепту Ferrari Luce зміг відвернути увагу публіки від цієї новинки.

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Водночас Audi ретельно готується до майбутньої офіційної презентації третього покоління середньорозмірного преміального кросовера Audi Q7 та першого в історії повнорозмірного трирядного позашляховика Q9. Попри активність конкурентів, концерн BMW також не залишається осторонь.

Компанія оголосила ціни та специфікації для доступнішої версії електричного кросовера BMW iX3, а також розкрила характеристики оновленої 7-ї серії.

Проєкт M3 Neue Klasse

Додаткову увагу до майбутніх новинок підігрівають і незалежні дизайнери. Віртуальний художник @kelsonik, представив свій новий неофіційний та гіпотетичний дизайнерський проект, у якому продемонстрував власне бачення наступного покоління високопродуктивного універсала BMW M3 Touring.

Майстер пікселів спробував адаптувати поточну дизайнерську мову майбутнього сімейства Neue Klasse до потреб архітектури зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння або гібридною силовою установкою. До речі, за офіційними даними виробника, M3 у наступній генерації отримає як повністю електричну модифікацію, так і стандартну версію з ДВЗ.

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Особливості екстер'єру та поєднання елементів дизайну

Кузов віртуального BMW M3 наступного покоління отримав передню частину, яка більше відповідає стилістиці електричного седана BMW i3 Neue Klasse. При цьому оформлення було суттєво перероблено для потреб спортивного підрозділу M: у передньому бампері з'явився масивний центральний вентиляційний отвір та великі бічні повітрозабірники.

Крім того, в аеродинамічному обвісі використано безліч відкритих елементів із вуглецевого волокна, а світлодіодні задні ліхтарі отримали повністю змінену графіку для надання автомобілю більшої індивідуальності. Експериментальний образ завершує яскраво-жовте забарвлення кузова та комплект сучасних легкосплавних дисків золотистого кольору з Y-подібним малюнком спиць.

Майбутнє BMW M3