Дизайнер раскрыл внешность BMW M3 Touring Neue Klasse

В конце прошлого месяца подразделение Mercedes-AMG представило электрического преемника GT 4-Door Coupe, который негативно восприняли поклонники из-за неоднозначного дизайна. К слову, только масштабный провал концепта Ferrari Luce смог отвлечь внимание публики от этой новинки.

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В то же время Audi тщательно готовится к предстоящей официальной презентации третьего поколения среднеразмерного премиального кроссовера Audi Q7 и первого в истории полноразмерного трехрядного полноприводного внедорожника Q9. Несмотря на активность конкурентов, концерн BMW также не остается в стороне.

Компания объявила цены и спецификации для более доступной версии электрического кроссовера BMW iX3, а также раскрыла характеристики обновленной 7-й серии.

Проект M3 Neue Klasse

Дополнительное внимание к будущим новинкам подогревают и независимые дизайнеры. Виртуальный художник @kelsonik, представил свой новый неофициальный и гипотетический дизайнерский проект, в котором продемонстрировал собственное видение следующего поколения высокопроизводительного универсала BMW M3 Touring.

Мастер пикселей попытался адаптировать текущий дизайнерский язык будущего семейства Neue Klasse к потребностям архитектуры с обычным двигателем внутреннего сгорания или гибридной силовой установкой. Кстати, по официальным данным производителя, M3 в следующей генерации получит как полностью электрическую модификацию, так и стандартную версию с ДВС.

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Особенности экстерьера и сочетание элементов дизайна

Кузов виртуального BMW M3 следующего поколения получил переднюю часть, которая больше соответствует стилистике электрического седана BMW i3 Neue Klasse. При этом оформление было существенно переработано для нужд спортивного подразделения M: в переднем бампере появилось массивное центральное вентиляционное отверстие и крупные боковые воздухозаборники.

Кроме того, в аэродинамическом обвесе использовано множество открытых элементов из углеродного волокна, а светодиодные задние фонари получили полностью измененную графику для придания автомобилю большей индивидуальности. Экспериментальный образ завершает ярко-желтая окраска кузова и комплект современных легкосплавных дисков золотистого цвета с Y-образным рисунком спиц.

Будущее BMW M3 в будущем