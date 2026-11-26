Як повідомляє видання Motor1 із посиланням на фінансового директора Jaguar Land Rover Річарда Моліньє, запуск новинки відбудеться у два етапи. Спочатку на ринок вийде суто електрична версія, а гібридна модифікація з'явиться пізніше за власним графіком.

Він також окреслив місце новинки в ієрархії бренду. "Модель GT розташується на сходинку нижче традиційного повнорозмірного позашляховика Range Rover", – зазначив Моліньє під час квартального звіту.

Для консервативної британської марки це доволі радикальний крок. Новинка не намагатиметься перевершити флагман у габаритах чи позашляхових якостях, а отримає нижчий та більш легковий силует у стилі розкішного крос-купе. Оскільки за підкорення бездоріжжя в лінійці вже відповідають Defender та Discovery, новому GT не потрібно доводити свою здатність лазити по скелях. Його головна стихія – це ідеальний асфальт, максимальний комфорт та відточена керованість.

Скільки коштуватиме та чому обрали електро

Офіційних прайсів поки немає, але цінове позиціонування вже зрозуміле. Враховуючи, що бензиновий флагман у США стартує від 110 тисяч доларів, а електричний Range Rover – від 138 тисяч, вартість GT буде трохи нижчою за ці позначки, проте навряд чи опуститься нижче ста тисяч.

Технічні характеристики, місткість батареї та запас ходу тримають в секреті. Відомо лише, що автомобіль побудують на новітній платформі EMA, яка стане основою для наступного покоління електромобілів бренду. Рішення відкласти гібрид продиктоване суворими ринковими реаліями та виробничими обмеженнями. Компанія вже зібрала майже 5000 замовлень на великий електричний Range Rover, і поточний попит значно випереджає можливості заводів.

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