Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на финансового директора Jaguar Land Rover Ричарда Молинье, запуск новинки состоится в два этапа. Сначала на рынок выйдет чисто электрическая версия, а гибридная модификация появится позже по собственному графику.

Он также очертил место новинки в иерархии бренда. " Модель GT расположится на ступеньку ниже традиционного полноразмерного внедорожника Range Rover",– отметил Молинье во время квартального отчета.

Для консервативной британской марки это достаточно радикальный шаг. Новинка не будет пытаться превзойти флагман в габаритах или внедорожных качествах, а получит более низкий и легковой силуэт в стиле роскошного кросс-купе. Поскольку за покорение бездорожья в линейке уже отвечают Defender и Discovery, новому GT не нужно доказывать свою способность лазать по скалам. Его главная стихия – это идеальный асфальт, максимальный комфорт и отточенная управляемость.

Сколько будет стоить и почему выбрали электро

Официальных прайсов пока нет, но ценовое позиционирование уже понятно. Учитывая, что бензиновый флагман в США стартует от 110 тысяч долларов, электрический Range Rover – от 138 тысяч, стоимость GT будет чуть ниже этих отметок, однако вряд ли опустится ниже ста тысяч.

Технические характеристики, емкость батареи и запас хода содержатся в секрете. Известно лишь, что автомобиль будет построен на новой платформе EMA, которая станет основой для следующего поколения электромобилей бренда. Решение отложить гибрид продиктовано серьезными рыночными реалиями и производственными ограничениями. Компания уже собрала около 5000 заказов на большой электрический Range Rover, и текущий спрос значительно опережает возможности заводов.

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