На Закарпатті водій під наркотиками скоїв подвійну ДТП: жінка та 2-річна дитина загинули

Поліція Закарпаття затримала водія, який в стані сп'яніння вчинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинула жінка та 2-річна дитина, ще троє людей – важко травмовані.

Аварія сталася 5 серпня близько 19:40 у селі Велика Копаня, що на Берегівщині. У поліції Закарпаття оприлюднили моторошні фото з місця події.

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Жінка та 2-річна дитина загинули

Увечері 5 серпня водій автомобіля Mercedes Benz наїхав на двох пішоходів – 33-річну жінку з 8-річною дитиною. Вони рухалися узбіччям в попутному напрямку.

Після цього чоловік зіштовхнувся з автомобілем марки Volkswagen Golf, що перебував праворуч на узбіччі. У ньому перебувала молода сім'я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та 2-річний син.

Внаслідок цієї аварії з місця події було госпіталізовано всіх п'ятьох потерпілих. Однак від отриманих травм у лікарні померла 33-річна жінка-пішохід та 2-річна дитинка, яка перебувала в автівці,

– розповіли у поліції.

8-річну дівчинку та 21-річного водія Volkswagen Golf рятують медики в реанімаційному відділенні. 20-річну жінку помістили на лікування до травматології.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Закарпаття

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Винуватець аварії був п'яним

На місці ДТП працювали:

слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області,

слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції,

криміналісти.

Правоохоронці провели всі першочергові слідчі дії та ретельно зафіксували всі сліди та речові докази на місці події. Також вони освідчили 24-річного водія автомобіля Mercedes Benz. З'ясувалося, що він перебував за кермом під дією алкоголю та наркотиків. У крові зловмисника виявили 0,83 проміле.

Працівники поліції затримали винуватця ДТП та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що призвело до загибелі кількох людей".

Наразі триває досудове розслідування справи, під час якого проведуть низку необхідних для встановлення об'єктивних обставин експертних досліджень.

Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 7 до 10 років.