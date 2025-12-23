У США розбився літак ВМС Мексики з пацієнтами на борту: 5 загиблих, серед них дитина

У затоці Галвестон біля узбережжя Техасу сталася авіакатастрофа у понеділок, 22 грудня. У води впав літак Військово-морських сил Мексики, на борту якого перебували пацієнти з опіковими травмами.

На жаль, внаслідок інциденту є жертви, про це свідчать заяви Берегової охорони США, шерифа округу та мексиканське військове відомство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про авіакатастрофу у Техасі?

За даними американської Берегової охорони, перше повідомлення про авіакатастрофу надійшло орієнтовно 15:17 за місцевим часом. Станом на вечір 22 грудня рятувальники підтвердили загибель п'ятьох осіб.

Зазначається, що двох людей вдалося врятувати, але деталей про їхній стан поки не вказують. Ще одного пасажира вважають зниклим безвісти, пошукова операція у водах на захід від Галвестонської дамби триває.

Командування ВМС Мексики своєю чергою повідомило, що на борту невеликого двомоторного турбореактивного літака перебувало вісім людей, серед них чотири члени екіпажу та ще четверо цивільних осіб.

Шериф округу Галвестон Джиммі Фулен повідомив, що літак виконував медичний рейс з пацієнтами. За даними FlightRadar24, борт вилетів з Меріди та прямував до аеропорту Галвестон-Скоулз, що поблизу Х'юстона.

Свідок події, співробітник місцевої компанії Galveston Bait and Tackle Біллі Говел зазначив, що в момент катастрофи був густий туман, через що видимість була дуже поганою, що є звичним поблизу острова.

Інші подібні інциденти