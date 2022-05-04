Австралія ввела санкції проти російських депутатів і маріонеток Кремля на Донбасі

Австралія продовжує підтримувати Україну в протистоянні російській агресії. Так, країна ввела санкції проти російських депутатів. Не оминули увагою вони й кремлівських маріонеток на Донбасі.

Загалом під санкції потрапили 110 людей. Мовиться про понад 70 російських політиків, а також понад 30 "маріонеткових" українських урядовців з "ЛНР" і "ДНР".

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Санкції наклали після початку штурму "Азовсталі"

Відповідне рішення в Австралії стало відповіддю на штурм металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі окупантами.

Міністерка закордонних справ Меріс Пейн зазначила, що санкції та заборона на в'їзд, які стосуються 110 людей, – відповідь на порушення суверенітету України. Вона підкреслила, що частина парламентарів Росії віддали свій голос за резолюцію. У ній депутати закликали Володимира Путіна визнати незалежність Донецької та Луганської областей. Пізніше більшість проголосувала за ратифікацію договорів із цими регіонами.

Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України,

– заявила сенаторка Пейн.

Відомо, що до санкційного списку потрапив політик Олег Матвєєв. Причиною цього стало поширення дезінформації, а також пропаганди.

Як рупор президента Путіна він навіть лицемірно виступав за виплату репарацій за шкоду, заподіяну західними санкціями та самою війною,

– наголосила Пейн.

Від початку війни Австралія ввела санкції проти 812 фізичних, а також 47 юридичних осіб. Таким чином країна відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яке почалося 24 лютого.

Проти Росії готують 6 пакет санкцій

Напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель поділився деталями про 6 пакет санкцій проти Росії. У ньому мовиться про обмеження у банківській системі, а також ембарго на нафту.

Так, у Росії від платіжної системи SWIFT планують відключити ще більше банків. Крім того, новий пакет санкцій повинний накласти ембарго на нафту країни-агресорки. А ще у ньому сформують список тих, хто займається створенням і розповсюдженням дезінформації на користь Кремля.

Зауважимо, що у всьому світі починають відмовлятися від газу та вугілля з Росії. У Євросоюзі планують розвинути співпрацю з країнами Африки. Вона дозволить налагодити постачання блакитного палива.

Водночас від російського вугілля відмовилися в Індії. Зробив це найбільший імпортер країни, компанія Tata Steel. Відповідний план спробують втілити у життя уже в наступному кварталі.

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