Австралійська сенаторка накинулася на чоловіків біля стриптиз-клубу: відео стало вірусним

У ніч на 18 квітня поблизу джентльменського клубу в Мельбурні очевидці зняли на камеру сенаторку Лідію Торп. Воно б і не викликало ажіотажу, якби вона не накинулася на групу чоловіків, використовуючи насичену нецензурну лайку.

Гучний скандал відбувся близько третьої години ночі на пішохідній доріжці біля клубу "Maxine's Gentleman's Club". У цей час посадовиця покидала святкування 50-річчя з друзями.

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Сенаторка не добирала слів

Через що виникла сварка – невідомо, однак під час неї сенаторка Лідія Торп дозволила собі низку обурливих образ. Так, один з чоловіків назвав сенаторку "расистським псом", на що вона кричала чоловікові з натовпу, що у нього "маленький пеніс".

Жінка, яка супроводжувала сенаторку, намагалася відтягнути її від клубу, однак вона продовжувала кидатися лайкою у чоловіків. Ба більше, вона дістала свій мобільний телефон і почала записувати чоловіків, які залишалися біля стриптиз-клубу.

Все, що я маю сказати чорним братам і всім, що ми боремося. Будь-який чорний чоловік, який стоїть із цією гр**баною білою маленькою пі*дою, вас усіх теж можуть на*бати,

– кричала вона.

Один з чоловіків за кадром справедливо поцікавився, як такі, як Лідія Торп, потрапляють до парламенту. Однак сенаторка, яка оголосила себе фактичним лідером руху за суверенітет темношкірих в Австралії, відповіла ще одним словесним нападом: "Нас репресували все наше йо**не життя в цій країні, а ви дозволили цій собачці говорити".

Зазначимо, що генеральний менеджер "Maxine's Gentleman's Club" Девід Росс сказав ЗМІ, що поведінка сенаторки була неприйнятною. Свій заклад він позиціонує як такий, де підтримується гармонія між відвідувачами будь-якої статі, будь-якого етнічного та релігійного походження. Тож їй заборонили відвідувати цей заклад довічно.

Ба більше, за словами охоронця закладу, у клубі протягом ночі Лідія Троп "трохи посварилася" й з іншими людьми. Однак вона не була п'яною, тож її не просили залишити "Maxine's Gentleman's Club".

Лідія Троп посварилася з чоловіками поблизу стриптиз-клубу: відео 18+ (нецензурна лексика)

Лідія Торп прокоментувала скандальне відео

Уже ввечері того ж дня Лідія Торп зробила заяву щодо конфлікту поблизу "Maxine's Gentleman's Club". Вона заявила 7News, що її спровокували саме чоловіки і що вона нібито не зробила нічого поганого. Також жінка виразила засмучення тим, що її намагаються принизити.

Це сумно, що люди використовують усе, що можуть, щоб затягнути мене вниз, коли ми намагаємося обговорити важливі питання в цій країні,

– заявила вона.

Варто зазначити, початок конфлікту в об'єктив камери не потрапив. Тож невідомо, що саме викликало таку бурхливу агресію посадовиці.

Це не перший конфлікт з Лідією Торп. Так, минулого місяця поліція повалила її на землю після того, як вона спробувала втрутитися в протест. Він був організований антитрансгендерною активісткою Келлі-Джей Кін біля будівлі парламенту в Канберрі.