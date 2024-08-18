Від кокаїну до екстазі: прикордонники знайшли в автомобілі угорця набір наркотиків
Джерело:Держприкордонслужба
Українські прикордонники спільно зі співробітниками митниці 18 серпня викрили спробу незаконного ввезення наркотиків. Заборонені речовини намагався провезти громадянин Угорщини.
Незаконний дурман знайшли за допомогою службового собаки прикордонників під час перевірки у пункті пропуску "Дзвінкове". Тепер громадянину Угорщини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Угорець намагався провезти набір наркотиків
Наркотики знайшли в автомобілі, яким кермував 39-річний громадянин Угорщини. Пакунок з кількома грамами рослинної речовини, найімовірніше – канабісу, оглядова група знайшла в сумці з-під ноутбука.
Ширший асортимент наркотичних засобів був захований у технічних порожнинах автомобіля. Зокрема, в повітряному фільтрі прикордонники з митниками виявили невеличкі пакуночки з білим порошком та білими кристалами, кілька синіх таблеток та рослинну речовину в сигаретах, зі слів водія – це були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс,
– повідомили в Держприкордонслужбі.
Про виявлені наркотики прикордонники поінформували співробітників СБУ. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за статтею про контрабанду наркотичних засобів.
До слова, днями на кордоні з Румунією стався резонансний інцидент. Там на українських прикордонників напали чоловіки, захопили зброю та втекли до Румунії.