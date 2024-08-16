За даними PresaSM, спочатку українська влада оголосила, що до Румунії втекли троє осіб. Та згодом стало відомо, що втікачів тільки двоє – третій не зміг перетнути кордон.

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Деталі нападу на українських прикордонників у Румунії

О 13:35 прикордонників у румунському селі Тарна-Маре повідомили про напад на український прикордонний наряд. Невідомі незаконно перетнули кордон з Румунією саме в районі Тарна-Маре.

Тарна-Маре на карті, де стався інцидент

Нападники роззброїли патруль, тож румуни розпочали загальносекторальну акцію з перевірки зони відповідальності. До неї долучилися 6 патрулів (загалом 12 співробітників прикордонної поліції), поліцейські та жандарми.

На кількох дорогах у повіті Сату-Маре також встановили пости в рамках широкомасштабної пошукової операції. Окрім цього, піднімали гелікоптер.

О 15:05 румунська влада затримала одного з підозрюваних. Він розповів, де сховав зброю, – у зоні сполучення між Україною та Румунією. Магазин до нього знайшли на території України.

"Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонники спільно з силами підтримки, які брали участь у польових пошуках, виявили зброю, ймовірно викрадену в українських прикордонників. Зброю без магазину та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна-Маре. Згодом українська влада повідомила нам, що вони знайшли магазин і набої до зброї на своєму боці", – розповіли в прикордонній поліції Румунії.

Другий підозрюваний потрапив до рук поліції значно пізніше, близько 20:30. Ще один чоловік не зміг перетнути кордон, його затримали в Україні вдень.

Один з чоловіків нібито попросив політичного притулку – про це повідомили PresaSM "судові джерела".

Як коментують інцидент у ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив напад. Так, група порушників напала на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті. Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію.

Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни. Відразу на місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону.

Також поінформовано прикордонників Румунії та взаємодіючі правоохоронні органи. Одного з порушників прикордонники України невдовзі затримали неподалік, він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. Чоловік виявився мешканцем Закарпаття.



Також українські прикордонники виявили набої, які під час втечі нападники викинули неподалік від місця нападу на військовослужбовця. Зараз тривають всі необхідні дії щодо встановлення всіх обставин. Україна підтримує контакт із румунськими колегами.