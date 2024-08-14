Прикордонники просять громадян врахувати це та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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На пункті пропуску проводять ремонтні роботи

За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування.

Наразі вони (ремонтні роботи, – 24 Канал) проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд,

– йдеться в повідомленні.

Попередньо, ремонтні роботи триватимуть 12 вересня 2024 року.

До слова, раніше стало відомо, що в прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області вводять обмеження для усіх громадян. Відтепер на цю територію людей допускатимуть за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.