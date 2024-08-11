Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Так, стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння є спробою допомогти Путіну.

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Ми бачимо, що Білорусь починає вчергове нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Скоріш за все для того, щоб продовжувати підігрувати Росії, у сфері впливу якої вона залишається,

– каже речник.

Демченко вказав, що ми можемо побачити звинувачення в бік України, що вже неодноразово робив Лукашенко протягом всієї війни. Але наразі Україна не фіксує переміщення техніки чи особового складу поблизу кордону з Білоруссю.

Речник ДПСУ каже, що скоріше за все у рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото та відеоматеріали, ймовірно, якісь частини все ж перемістять до кордону. Але наразі додаткових сил на цій ділянці не фіксують. До того ж розвідка активно стежить за тим, що відбувається у Білорусі.

"Ніколи кордон з Білоруссю не був у нас другорядним. Він також мав пріорітет для нас в плані оборони", – акцентує Демченко.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вказав, що вся історія з білорусами – інформаційна. За його словами, реальної воєнної загрози з цього боку немає. До того ж Сили оборони все надійно контролюють.

речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова сказала "Суспільному", що змін в обстановці на кордоні з Республікою Білорусь не зафіксовано.