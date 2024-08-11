Останнім часом Мінськ відновив погрози на адресу України. Спершу самопроголошений президент Лукашенко заявив, що нібито у ніч проти 10 серпня українські безпілотники порушили повітряний простір Білорусі. Він назвав такі дії "провокацією" Києва і пригрозив відповіддю.

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Білорусь перекидає техніки до кордону з Україною

Того ж дня міноборони країни оголосило про посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках "з метою реагування на будь-які можливі провокації". У заяві значилося, що до таких дій вдаються на тлі ситуації в Україні та Курській області.

У відомстві похизувалися, що саме планують перемістити поближче до українського кордону. Йдеться, зокрема про реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер";

11 серпня у Білорусі демонстративно показали, як відправляють свою техніку.

Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони,

– йдеться у повідомленні міноборони.

Лукашенко перекидає техніку до кордону з Україною / Фото міноборони Білорусі

До слова, МЗС Білорусі теж обурилося через нібито українські дрони, які перетнули повітряний простір країни, і пригрозили Києву закриттям посольства у Мінську.