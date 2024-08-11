В последнее время Минск возобновил угрозы в адрес Украины. Сначала самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что якобы в ночь на 10 августа украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Беларуси. Он назвал такие действия "провокацией" Киева и пригрозил ответом.

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Беларусь перебрасывает технику к границе с Украиной

В тот же день минобороны страны объявило об усилении группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях "с целью реагирования на любые возможные провокации". В заявлении значилось, что к таким действиям прибегают на фоне ситуации в Украине и Курской области.

В ведомстве похвастались, что именно планируют переместить поближе к украинской границе. Речь идет, частности о реактивных системах "Полонез" и комплексах "Искандер";

11 августа в Беларуси демонстративно показали, как отправляют свою технику.

Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к осуществлению марша комбинированным способом в назначенные районы,

– говорится в сообщении минобороны.

Лукашенко перебрасывает технику к границе с Украиной / Фото минобороны Беларуси

К слову, МИД Беларуси тоже возмутился из-за якобы украинских дронов, которые пересекли воздушное пространство страны, и пригрозили Киеву закрытием посольства в Минске.