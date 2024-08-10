Вчера вечером, 9 августа, Лукашенко "привиделся" десяток дронов, которые якобы прилетели в Беларусь из Украины, после чего были сбиты силами ПВО. Утром следующего дня диктатор обвинил Киев в "провокации" и подчеркнул, что, мол, она без ответа не останется. В завершение дня проснулось и МИД Беларуси и тоже прибегло к угрозам.

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Угроза "окончательного разрыва"

Так, белорусское ведомство вызвало временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш. Украинскому дипломату был выражен решительный протест и передана нота в связи с якобы "нарушением границы группой БпЛА", якобы запущенных с территории Украины.

Если посольство Украины не сможет влиять на провокации Киева, будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в Минске,

– говорится в заявлении министерства.

Напомним, что сегодня минобороны Беларуси сообщило о переброске сил на Гомельское и Мозырское тактические направления. Речь, в частности, о размещении там реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер".