В СНБО объяснили, что стоит за переброской солдат и оружия со стороны белорусских властей.

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Беларусь стягивает вооружение

Так, глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью является попыткой помочь Путину. По его словам, Лукашенко хочет отвлечь внимание украинского командования на то направление.

Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций,

– констатировал Коваленко.

К слову, менее месяца назад, а именно 13 июля 2024 года Александр Лукашенко объявил о "ликвидации напряжения на границе с Украиной", которая длилась с 24 февраля 2022 года. Белорусский диктатор отдал приказ отвести войска от приграничья, заявив об "отсутствии трудностей с украинцами".

В то же время 10 августа, на фоне события в Курской области, Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и пригрозил ответом. Днем ранее в Беларуси якобы зафиксировали "около десятка дронов".