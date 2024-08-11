Об этом говорится в заявлении министерства обороны Беларуси, а также в сообщении пропагандистского государственного агентства в стране, пишет 24 Канал.

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В минобороны Беларуси обнародовали якобы остатки украинских беспилотников, которые нарушили границу. "Все, что осталось от БПЛА, которые нарушили государственную границу Беларуси в воздушном пространстве", – написали там.

Пропагандистское агентство заявило, что при исследовании обломков якобы обнаружено "электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активную многочастотную антенну американского производства, бельгийскую навигационную систему".

Вероятно, сбитые беспилотники собирали совместно с натовскими инженерами,

– говорится в сообщении.

На фоне этого в МИД Беларуси заявили временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, что страна может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над его страной летали "украинские дроны". Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и уже пригрозил ответом.