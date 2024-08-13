Вночі та зранку 13 серпня Сумська область знову була під ударом. Окупанти запускали "Шахеди" та били ракетами.

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Які обмеження вводять на Сумщині та чому

У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області,

– сказано в повідомленні.

Відтепер на цю територію людей допускатимуть за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

У Генштабі попросили з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів. І порадили звертатися до диспетчерського пункту Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України за телефоном +380960322339. Там детально розкажуть про обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах.

Глава Сумської МВА Олексій Дрозденко теж виклав схожий допис.

"До уваги сумчан! За інформацією Генерального штабу ЗСУ, введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області. Прошу поставитися з порозумінням та дотримуватися обмежень!" – закликав він.

Зверніть увагу! 12 серпня Володимир Зеленський заявив, що метою операції ЗСУ на Курщині є захист України, зокрема Сумщини. З Курська часто б'ють по цій області та інших, тож мета держави – вигнати російських військових із прикордоння.