За даними Повітряних сил, над Україною літали "Шахеди". Також була загроза балістики з Криму та північно-східного напрямку, повідомляє 24 Канал.

Раніше Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Бахмача, вибухи також лунали в Чернігові

Що відомо про вибухи на Сумщині

Протягом останнього часу ворог ледь не по кілька разів на день б'є по Сумщині. Зазвичай застосовують окупанти КАБи. Цього разу, за даними Повітряних сил, над областю літали "Шахеди" та військові фіксували швидкісну ціль, імовірно балістику.

Після повідомлення про загрози місцеві телеграм-канали писали про вибухи. Щодо ударів балістикою моніторингові спільноти відзначили цікавий момент. За їхніми даними, летіло туди, де вже були "Шахеди". Окупанти оснащують ударні дрони камерами та використовують їх як розвідувальні.

Чи було влучання, чи збиття – інформації наразі немає. Про це вже згодом має повідомити місцева влада. Також невідомо, чи є постраждалі та чи пошкоджень зазнали якісь важливі об'єкти або будинки.

Гучно було також на Полтавщині

Тут вибухи пролунали біля кількох міст, повідомляють місцеві телеграм-канал. Перед цим вони писали, що саме туди летіли "Шахеди". Про наявність "Шахедів" на Полтавщині також попереджали Повітряні сили.

Офіційної інформації щодо вибухів поки немає. Також невідомо, чи є пошкодження та постраждалі.

Додамо, що востаннє вибухи на Полтавщині тривали 11 серпня. Тоді в Україні була загроза балістики та росіяни били північнокорейськими ракетами KN-23.

Щодо Сумщини, то в обласному центрі гучно було в ніч проти 12 серпня. Тоді була загрозу застосування балістичної зброї. А за день до цього ворогу ударив по інфраструктурі Сумського району.