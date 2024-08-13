По данным Воздушных сил, над Украиной летали "Шахеды". Также была угроза баллистики из Крыма и северо-восточного направления, сообщает 24 Канал.

Ранее Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Бахмача, взрывы также раздавались в Чернигове

Что известно о взрывах на Сумщине

В последнее время враг чуть ли не по несколько раз в день бьет по Сумщине. Обычно применяют оккупанты КАБы. На этот раз, по данным Воздушных сил, над областью летали "Шахеды" и военные фиксировали скоростную цель, вероятно баллистику.

После сообщения об угрозах местные телеграм-каналы писали о взрывах. Относительно ударов баллистикой мониторинговые сообщества отметили интересный момент. По их данным, летело туда, где уже были "Шахеды". Оккупанты оснащают ударные дроны камерами и используют их в качестве разведывательных.

Было ли попадание, или сбитие – информации пока нет. Об этом уже позже должны сообщить местные власти. Также неизвестно, есть ли пострадавшие и получили ли повреждения какие-то важные объекты либо дома.

Громко было также на Полтавщине

Здесь взрывы прогремели возле нескольких городов, сообщают местные телеграм-канал. Перед этим они писали, что именно туда летели "Шахеды". О наличии "Шахедов" на Полтавщине также предупреждали Воздушные силы.

Официальной информации о взрывах пока нет. Также неизвестно, есть ли повреждения и пострадавшие.

Добавим, что в последний раз взрывы на Полтавщине продолжались 11 августа. Тогда в Украине была угроза баллистики и россияне били северокорейскими ракетами KN-23.

По Сумской области, то в областном центре громко было в ночь на 12 августа. Тогда была угроза применения баллистического оружия. А за день до этого врагу ударил по инфраструктуре Сумского района.