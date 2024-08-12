24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Украине раздается воздушная тревога

В 18:28 Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– говорится в сообщении.

Буквально через несколько минут, в 18:32, Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Харьковщине, которая двигается в направлении Полтавщины.

В 18:52 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы для всех областей, кроме Сумской.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, в понедельник, 12 августа, в городе Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели.