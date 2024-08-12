Воздушную тревогу в области объявили ориентировочно в 10:06 12 августа, отбоя еще не было. Красными были и другие области на Востоке, в Центре и на Севере Украины.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва,

– сообщило Суспильное ориентировочно в 10:18 12 августа.

Перед этим, ориентировочно в 10:11, Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА о последствиях атаки врага по состоянию на 10:27 не сообщал.

Где в Украине была опасность

Воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения объявили в:

Харьковской,

Кировоградской,

Полтавской,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской областях.



Воздушная тревога раздавалась в регионах Украины

Буквально сразу после взрывов в Миргороде начали объявлять об отбое опасности.

Кстати, в ночь на 12 августа Россия обстреляла Сумы. В частности, в городе слышали два взрыва. Вероятно, враг атаковал управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, в результате обстрела ранены 2 гражданских человека. Оккупанты повредили: