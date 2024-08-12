Повітряну тривогу в області оголосили орієнтовно о 10:06 12 серпня, відбій ще не оголосили. Червоними були й інші області на Сході, в Центрі та на Півночі України.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху,

– повідомило Суспільне орієнтовно о 10:18 12 серпня.

Перед цим, орієнтовно о 10:11, Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у Полтавській області.

Глава Полтавської ОВА про наслідки атаки ворога станом на 10:27 не повідомляв.

Де в Україні була небезпека

Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили в:

Харківській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській областях.



Повітряна тривога лунала у частині України

Буквально відразу після вибухів у Миргороді почали оголошувати про відбій небезпеки.

До речі, вночі проти 12 серпня Росія обстріляла Суми. Зокрема, у місті чули два вибухи. Ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними бомбами. На жаль, внаслідок обстрілу поранені 2 цивільні людини. Окупанти пошкодили: