Повітряну тривогу в області оголосили орієнтовно о 10:06 12 серпня, відбій ще не оголосили. Червоними були й інші області на Сході, в Центрі та на Півночі України.
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Що відомо про вибухи на Полтавщині
У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху,
– повідомило Суспільне орієнтовно о 10:18 12 серпня.
Перед цим, орієнтовно о 10:11, Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у Полтавській області.
Глава Полтавської ОВА про наслідки атаки ворога станом на 10:27 не повідомляв.
Де в Україні була небезпека
Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили в:
- Харківській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській областях.
Повітряна тривога лунала у частині України
Буквально відразу після вибухів у Миргороді почали оголошувати про відбій небезпеки.
До речі, вночі проти 12 серпня Росія обстріляла Суми. Зокрема, у місті чули два вибухи. Ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними бомбами. На жаль, внаслідок обстрілу поранені 2 цивільні людини. Окупанти пошкодили:
- 2 будівлі підприємств,
- об'єкт критичної інфраструктури.