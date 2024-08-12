Також російські загарбники обстріляли прикордонні території Чернігівської та Харківської областей. Загалом зафіксовано 49 обстрілів із різних видів озброєння.

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Що відомо про удар по Сумах

12 серпня окупанти вдарили по Сумах, там пролунало 2 вибухи.

В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 будівлі підприємств та об’єкт критичної інфраструктури,

– повідомили в ОК "Північ".

Ймовірно, місто атакували КАБами. Загалом протягом доби у Сумській області пролунало 143 вибухи. Зауважимо, що в Чернігівській області прогриміли 13 вибухів, а у Харківській – 16.

Також є інформація про 1 травмованого внаслідок обстрілу села Олександрівка Харківської області. Зруйновано приватний будинок, сільськогосподарський об’єкт та ЛЕП.

Нагадаємо, що 9 серпня російські війська випустили по Сумській області 24 авіабомби. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що регіон атакували новими плануючими боєприпасами, які подібні до КАБів, але мають більший радіус дії.