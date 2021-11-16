Азербайджан заявив про численні обстріли з боку Вірменії: постраждали військові

Вірменія активно обстріляла позиції Азербайджану. Провокації почалися з 15 листопада і відбуваються досі.

Відомо про поранення кількох військових. Наразі ситуацію контролюють Збройні сили Азербайджану.

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Які міста обстріляли 15 листопада

За інформацією Міністерства оборони Азербайджану, під обстріл вірменських військових 15 листопада потрапили населені пункти таких районів:

Кельбаджарського;

Товузського;

Гедабецького;

Агстафінського.

Обстрілювати позицію почали о 16:00. Обстріл тривав до 4:00 наступного дня. Азербайджанські військові у відповідь вжили заходів.

Поки влада Вірменії жодним чином не реагує на інцидент.

Окрім цього, вірменські військові обстріляли трактор, який виконує на території Азербайджану дорожні роботи з відновлення інфраструктури і 2 вантажівки, які здійснюють постачання для військових.

Відомо про двох ранених військових

Вже 16 листопада о 11:00 вірменські підрозділи збройних сил атакували пости Азербайджану на Кяльбаджарській та Лачинській ділянках державного кордону.

Двоє азербайджанських військових, як повідомило відомство, поранили. Їм надали медичну допомогу, тому їхньому життю нічого не загрожує.

Конфлікт в Нагірному Карабасі: головне

Восени 2020 року відбувалась ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

У листопаді того ж року держави підписали мирну угоду. Тоді ж у Єревані почались протести проти капіталяції.

Прем'єр Вірменії на початку вересня 2021 року наголосив, що конфлікт досі не врегулювали.

Вже 13 листопада Міноборони Азербайждану заявило про активне відновлення обстрілів.