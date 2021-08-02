В Азербайджані двох вірменських військових засудили за нібито катування полонених

Ясамальський районний суд Азербайджану виніс вирок двом громадянам Вірменії. Їх звинуватили у катуванні полонених азербайджанців під час першої війни у Нагірному Карабасі.

Вірменських військових засудили на 20 років ув'язнення. Перші 10 років вони проведуть у в'язниці, решту – в колонії строгого режиму.

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Деталі розслідування

Громадян Вірменії Людвіка Мкртитечевича та Альошу Хосровяна затримали у жовтні 2020 року. Азербайджан розпочав слідство проти них.

Вірменських військових звинуватили у катуванні десятків полонених азербайджанців у 1993 та 1994 роках.

Суд визнав їх винними у вчиненні цих злочинів та виніс відповідний вирок 2 серпня 2021 року.

Напередодні засудили 13 вірмен

Міський суд Баку в п'ятницю 29 липня виніс вирок 13 вірменським військовослужбовцям, яких звинуватили у тероризмі та диверсії на території Азербайджану після перемир'я з Вірменією в 2020 році.

Усіх обвинувачених засудили до 6 років ув'язнення.

Влада Вірменії поки що не відреагувала на вироки своїм громадянам в Азербайджані.

Перша карабаська війна