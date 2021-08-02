В Азербайджані двох вірменських військових засудили за нібито катування полонених
Джерело:"Интерфакс-Азербайджан"
Ясамальський районний суд Азербайджану виніс вирок двом громадянам Вірменії. Їх звинуватили у катуванні полонених азербайджанців під час першої війни у Нагірному Карабасі.
Вірменських військових засудили на 20 років ув'язнення. Перші 10 років вони проведуть у в'язниці, решту – в колонії строгого режиму.
До теми Вірменія та Азербайджан обмінялися звинуваченнями у порушенні перемир'я та обстрілах
Деталі розслідування
Громадян Вірменії Людвіка Мкртитечевича та Альошу Хосровяна затримали у жовтні 2020 року. Азербайджан розпочав слідство проти них.
Вірменських військових звинуватили у катуванні десятків полонених азербайджанців у 1993 та 1994 роках.
Суд визнав їх винними у вчиненні цих злочинів та виніс відповідний вирок 2 серпня 2021 року.
Напередодні засудили 13 вірмен
Міський суд Баку в п'ятницю 29 липня виніс вирок 13 вірменським військовослужбовцям, яких звинуватили у тероризмі та диверсії на території Азербайджану після перемир'я з Вірменією в 2020 році.
Усіх обвинувачених засудили до 6 років ув'язнення.
Влада Вірменії поки що не відреагувала на вироки своїм громадянам в Азербайджані.
Перша карабаська війна
- У 1921 році постановою політбюро ЦК РКП регіон Нагірного Карабаху, який був населений переважно вірменами, приєднали до складу Азербайджанської РСР. Це викликало незадоволення місцевих мешканців, які роками здійснювали спроби приєднатися до Вірменської РСР.
- У серпні 1987 року вірмени Карабаху прислали у Москву петицію з проханням приєднати автономну область до складу Вірменії.
- Після цього між вірменами та азербайджанцями регіону виникали конфлікти, які переросли у війну, яка почалася у вересні 1988 року.
- Азербайджан у війні втратив близько 30 000 військових, Вірменія – 5 856. Сумарна кількість поранених близько 70 000.
- Результатом війни стала перемога Вірменії та утворення де-факто незалежної Нагірно-Карабаської республіки. Конфлікт був заморожений, а через 26 років спалахнув знову.