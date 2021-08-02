В Азербайджане двух армянских военных осудили за якобы пытки пленных
Источник:"Интерфакс-Азербайджан"
Ясамальский районный суд Азербайджана вынес приговор двум гражданам Армении. Их обвинили в пытках пленных азербайджанцев во время первой войны в Нагорном Карабахе.
Армянских военных осудили на 20 лет заключения. Первые 10 лет они проведут в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.
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Детали расследования
Граждан Армении Людвика Мкртитечевича и Алешу Хосровяна задержали в октябре 2020 года. Азербайджан начал следствие против них.
Армянских военных обвинили в пытках десятков пленных азербайджанцев в 1993 и 1994 годах.
Суд признал их виновными в совершении этих преступлений и вынес соответствующий приговор 2 августа 2021 года.
Накануне осудили 13 армян
Городской суд Баку в пятницу 29 июля вынес приговор 13 армянским военнослужащим, которых обвинили в терроризме и диверсии на территории Азербайджана после перемирия с Арменией в 2020 году.
Всех обвиняемых приговорили к 6 годам заключения.
Власти Армении пока не отреагировали на приговоры своим гражданам в Азербайджане.
Первая карабахская война
- В 1921 году постановлением Политбюро ЦК РКП регион Нагорного Карабаха, который был населен преимущественно армянами, присоединили к составу Азербайджанской ССР. Это вызвало недовольство местных жителей, которые годами совершали попытки присоединиться к Армянской ССР.
- В августе 1987 года армяне Карабаха прислали в Москву петицию с просьбой присоединить автономную область в состав Армении.
- После этого между армянами и азербайджанцами региона возникали конфликты, переросшие в войну, которая началась в сентябре 1988 года.
- Азербайджан в войне потерял около 30 000 военных, Армения – 5 856. Суммарное количество раненых около 70 000.
- Результатом войны стала победа Армении и образование де-факто независимой Нагорно-Карабахской республики. Конфликт был заморожен, а через 26 лет вспыхнул вновь.