Как пожаловались в Минобороны Армении, бойцы Азербайджана в ночь на 29 июля начали обстрел позиций армянских сил. После этого военные Армении открыли ответный огонь.

Важно Снова обострение на границе с Арменией и Азербайджаном: один погибший и 3 раненых

Азербайджан заявил об обстрелах

По версии официального Баку, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлика Кельбаджарского района. Произошло это, предварительно, 29 июля с 2:45 до 3:40. В сторону бойцов Азербайджана бросили 10 – 12 ручных гранат Ф-1.

Ответ Армении

Власти Армении настаивают, что открывали огонь в ответ на провокации Азербайджана. На фоне обострения ситуации исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян заявил, что Еревану не удается стабилизировать обстановку вдоль границы с Азербайджаном.

Именно поэтому он предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей ее протяженности.

Обратите внимание! Российские миротворцы с 16 июля 2020 года находятся в Нагорном Карабахе. Именно они должны контролировать соблюдение принятых ранее договоренностей между Азербайджаном и Арменией.

Обострение на границе Армении и Азербайджана

Новое обострение между странами произошло 28 июля. В Армении сообщил о трех 3 и 4 раненых. Баку же заявил о 2 раненых.

И это несмотря на то, что перемирие между странами продолжается уже более полугода. Соответствующее соглашение о мире в Нагорном Карабахе Армения, Азербайджан и Россия подписали еще в ноябре 2020 года. К сожалению, с тех пор стороны регулярно обстреливают позиции друг друга.