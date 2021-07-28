В Минобороны Армении говорят, что нападение начали утром 28 июля военные Азербайджана. По предварительной информации, 3 армянских военных погибли, еще 2 – ранены. Пока бои продолжаются.

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В Баку говорят, что армяне открыли огонь из гранатометов

В военном ведомстве Азербайджана отрицают: в Кельбаджарском районе обстреляли именно азербайджанцев. Время атаки называют другое – немного после полуночи 28 июля. В Баку подчеркнули, что армянская сторона открывала огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Ранения получили двое военных, их жизни ничего не угрожает.

Мы еще раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию вдоль государственной границы между странами,

– отметили в Минобороны Азербайджана.

От предыдущей перестрелки прошло всего несколько дней

Предыдущий раз перестрелка между сторонами конфликта произошла меньше недели назад – 23 июля. Тогда жертвой стал один азербайджанский военный, трое армянских – были ранены. Снова стороны обвинили в ситуации в Кельбаджарском районе друг друга.

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Обратите внимание! Только в июле на границе Армении и Азербайджана стреляли еще трижды. Баку и Ереван после этого обменивались обвинениями в совершенных провокациях.