Об обстреле сообщили в Минобороны Азербайджана. Впоследствии информацию о раненых также предоставила армянская сторона.
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Между Азербайджаном и Арменией произошли обстрелы
В Минобороны Азербайджана сообщили, что 23 июля ориентировочно в 16 часов начался обстрел на границе с Арменией.
Армянские вооруженные силы с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границе,
– сообщили в ведомстве.
Там также рассказали, что в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в районе границы.
В Армении сообщили о 3 раненых
В Минобороны Армении сообщили о том, что в результате обстрелов ранили 3 их военных. Они получили огнестрельные ранения. Их жизни ничего не угрожает. Армянская сторона обвиняет в обстрелах азербайджанских военных. Всю ответственность за обострение ситуации возлагаются на военно-политическое руководство Азербайджана.
Конфликт Армении и Азербайджана: последние новости
- 15 июля Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.
- 14 июля состоялось очередное обострение на границе Армении и Азербайджана. Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
- Перед тем перестрелка была 7 июля. Стороны также обвинили друг друга в провокациях.