Об обстреле сообщили в Минобороны Азербайджана. Впоследствии информацию о раненых также предоставила армянская сторона.

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Между Азербайджаном и Арменией произошли обстрелы

В Минобороны Азербайджана сообщили, что 23 июля ориентировочно в 16 часов начался обстрел на границе с Арменией.

Армянские вооруженные силы с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границе,

– сообщили в ведомстве.

Там также рассказали, что в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в районе границы.

В Армении сообщили о 3 раненых

В Минобороны Армении сообщили о том, что в результате обстрелов ранили 3 их военных. Они получили огнестрельные ранения. Их жизни ничего не угрожает. Армянская сторона обвиняет в обстрелах азербайджанских военных. Всю ответственность за обострение ситуации возлагаются на военно-политическое руководство Азербайджана.

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