Про обстріл повідомили в Міноборони Азербайджану. Згодом інформацію про поранених також надала вірменська сторона.

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Між Азербайджаном та Вірменією відбулись обстріли

У Міноборони Азербайджану повідомили, що 23 липня орієнтовно о 16 годині почався обстріл на кордоні з Вірменією.

Вірменські збройні сили з позицій піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в Кельбаджарському районі вірмено-азербайджанської державного кордону,

– повідомили у відомстві.

Там також розповіли, що внаслідок снайперського обстрілу загинув азербайджанський військовий. Баку звинуватив Єреван в загостренні ситуації в районі кордону.

У Вірменії повідомили про 3 поранених

У Міноборони Вірменії повідомили про те, що внаслідок обстрілів поранили 3 їхніх військових. Вони отримали вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого тне загрожує. Вірменська сторона звинувачує в обстрілах азербайджанських військових. Всю відповідальність за загострення ситуації покладаються на військово-політичне керівництво Азербайджану.

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