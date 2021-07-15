Азербайджан заявив, що вони також відкрили вогонь у відповідь. Повідомили також, що жертв та поранених з азербайджанської сторони немає.
До теми Вірменія та Азербайджан влаштували перестрілку на кордоні: є жертва
Азербайджан заявив про новий вогонь
У ніч на 15 липня зі стрілецької зброї були обстріляні позиції армії Азербайджану в околицях міста Шуша,
– заявили в Міноборони Азербайджану.
Мовиться про те, що вогонь відкрили зі сторони вірменських збройних загонів.Останні перебувають на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці.
Азербайджан відкрив вогонь у відповідь. Також повідомили, що загиблих і поранених серед особового складу підрозділів Азербайджану немає.
У Міноборони Вірменії наразі про цей інцидент не повідомляють нічого.
Що цьому передувало
- Вранці 14 липня відбулося чергове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану.
- Загинула щонайменше одна людина – вірменський військовослужбовець.
- Міністерство оборони Вірменії повідомило, що перестрілка сталася у районі населеного пункту Ерасх. Збройні сили Азербайджану намагалися провести інженерні роботи для просування позицій.
- Вірменія стверджує, що її військові хотіли зупинити роботи. Натомість Азербайджан у відповідь відкрив прицільний вогонь.
- У Міноборони Азербайджану повідомили, що виявили на території країни незаконні вірменські збройні формування. Азербайджанські військові обстріляли їх поблизу міста Шуша.
- Перед ти перестрілка була 7 липня. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.