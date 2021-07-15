Азербайджан заявил, что они также открыли ответный огонь. Сообщили также, что жертв и раненых с азербайджанской стороны нет.

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Азербайджан заявил о новом огне

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша,
– заявили в Минобороны Азербайджана.

Говорится о том, что огонь открыли со стороны армянских вооруженных отрядов. Последние находятся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Азербайджан открыл ответный огонь. Также сообщили, что погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджана нет.

В Минобороны Армении пока об этом инциденте не сообщают ничего.

Что этому предшествовало

  • Утром 14 июля произошло очередное обострение на границе Армении и Азербайджана.
  • Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
  • Министерство обороны Армении сообщило, что перестрелка произошла в районе населенного пункта Ерасх. Вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.
  • Армения утверждает, что ее военные хотели остановить работы. В то же время Азербайджан в ответ открыл прицельный огонь.
  • В Минобороны Азербайджана сообщили, что обнаружили на территории страны незаконные армянские вооруженные формирования. Азербайджанские военные обстреляли их вблизи города Шуша.
  • Перед тем перестрелка была 7 июля. Стороны обвинили друг друга в провокациях.