Азербайджан заявил, что они также открыли ответный огонь. Сообщили также, что жертв и раненых с азербайджанской стороны нет.
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Азербайджан заявил о новом огне
В ночь на 15 июля из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша,
– заявили в Минобороны Азербайджана.
Говорится о том, что огонь открыли со стороны армянских вооруженных отрядов. Последние находятся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Азербайджан открыл ответный огонь. Также сообщили, что погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджана нет.
В Минобороны Армении пока об этом инциденте не сообщают ничего.
Что этому предшествовало
- Утром 14 июля произошло очередное обострение на границе Армении и Азербайджана.
- Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
- Министерство обороны Армении сообщило, что перестрелка произошла в районе населенного пункта Ерасх. Вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.
- Армения утверждает, что ее военные хотели остановить работы. В то же время Азербайджан в ответ открыл прицельный огонь.
- В Минобороны Азербайджана сообщили, что обнаружили на территории страны незаконные армянские вооруженные формирования. Азербайджанские военные обстреляли их вблизи города Шуша.
- Перед тем перестрелка была 7 июля. Стороны обвинили друг друга в провокациях.