Азербайджан заявил, что они также открыли ответный огонь. Сообщили также, что жертв и раненых с азербайджанской стороны нет.

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Азербайджан заявил о новом огне

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша,

– заявили в Минобороны Азербайджана.

Говорится о том, что огонь открыли со стороны армянских вооруженных отрядов. Последние находятся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Азербайджан открыл ответный огонь. Также сообщили, что погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджана нет.

В Минобороны Армении пока об этом инциденте не сообщают ничего.

Что этому предшествовало