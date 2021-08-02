Армянских военных осудили на 20 лет заключения. Первые 10 лет они проведут в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

К теме Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении перемирия и обстрелах

Детали расследования

Граждан Армении Людвика Мкртитечевича и Алешу Хосровяна задержали в октябре 2020 года. Азербайджан начал следствие против них.

Армянских военных обвинили в пытках десятков пленных азербайджанцев в 1993 и 1994 годах.

Суд признал их виновными в совершении этих преступлений и вынес соответствующий приговор 2 августа 2021 года.

Накануне осудили 13 армян

Городской суд Баку в пятницу 29 июля вынес приговор 13 армянским военнослужащим, которых обвинили в терроризме и диверсии на территории Азербайджана после перемирия с Арменией в 2020 году.

Всех обвиняемых приговорили к 6 годам заключения.

Власти Армении пока не отреагировали на приговоры своим гражданам в Азербайджане.

Первая карабахская война