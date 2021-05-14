У Бабиному Яру відкрили унікальну синагогу, що нагадує книгу

На території Меморіального центру Бабин Яр з'явилася символічна синагога. Її відкриття приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Після офіційного відкриття символічна синагога буде доступною для відвідувачів щодня. За задумом, це не просто будівля з рухомою конструкцією, а насамперед місце для молитви і єднання людей.
Головне про День українських праведників: чому важливо пам’ятати героїв
Символічна пам'ятка має назву "Місце для роздумів". Презентували її у День Праведників – людей, що ризикуючи собою, допомагали євреям у Другій світовій війні.
Ця знакова подія засвідчує, що у свідомості українців утверджуються високі ідеали поваги до людського життя та пам’яті,
– написав Денис Шмигаль.
Унікальність синагоги
- Відкриту синагогу в Бабиному Яру створила швейцарська студія Manuel Herz Architects.
- Це місце вшанування пам'яті складається з двох великих стін, які можна відкривати та закривати вручну, як книгу.
- Замість того, щоб створити монументальну будівлю, Герц спроєктував споруду, яка рухається та нагадує як історичні дерев'яні церкви в Україні, так і об'ємні книги.
- Будівля складається з пари стін заввишки 11 метрів та ширини 8 метрів, які були побудовані зі сталі та вкриті дубом.
- Одна зі стін встановлена на доріжці, щоб її можна було переміщати за допомогою ручної лебідки.
Відкрита сторона синагоги / Фото dezeen
Дискусії довкола проєкту Бабиного Яру
Джерело: Вікіпедія
- • Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр планують відкрити у Києві у 2025 – 2026 роках.
- 25 січня 2021 року представили художню концепцію майбутнього музейного комплексу, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.
- Тоді Єврейська громада в Україні заявляла, що виступає проти нього.
- Довкола Бабиного Яру вже неодноразово виникали скандали, адже проєкт від початку фінансувався українськими й російськими олігархами.
- До того ж з осені 2019 року художнім керівником меморіалу є російський режисер Ілля Хржановський. Він оскандалився використанням немовлят у садистських сценах у фільму "Дау".