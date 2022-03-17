Багато перевізників не хочуть ризикувати, – голова Донецької ОВА про гуманітарну ситуацію

У підконтрольних Україні районах Донецької області вживають всі заходи, щоб люди мали необхідні продукти та ліки. Водночас є проблеми з перевізниками.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він повідомив, що на підконтрольних Україні територіях Донеччини є певні проблеми з ліками та паливом.

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Проблема з доставленням ліків контрольована

Навіть при працюючій логістиці, в область наразі доволі складно потрапити, заявив Павло Кириленко.

Попри працюючу логістику, багато перевізників не дуже мають бажання (їхати – 24 канал), тому що є людський страх,

– сказав голова Донецької ОВА.

Він наголосив, що обласна військова адміністрація застосовує всі заходи для того, щоб на відповідних територіях у людей було все необхідне.

Є проблеми з ліками, з доставленням тих препаратів, які необхідні пацієнтам для планового лікування. Проте відповідну проблему чітко контролюють, навіть попри складу ситуацію.

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