Зокрема, мовиться про невдалу спробу росіян атакувати у напрямках кількох населених пунктів у регіоні. Внаслідок цих спроб російські загарбники не здобули нічого, окрім значних втрат.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Зведення Генштабу ЗСУ: на Донеччині ворог зазнав значних втрат у спробі наступу

За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, на Донецькому напрямку 15 березня ворог спробував просунутися у напрямку до населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ.

Спроба була, ясна річ, невдалою: окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти туди, де стояли й раніше.

У ЗСУ також додали, що:

У районі Попасної противник намагається окопатися.

А біля Авдіївки – атакувати (та теж без успіху).

Зверніть увагу: прикордонники цього ж дня повідомили, що російські загарбники спробували напасти на позиції ДПСУ на Донеччині. Але наші відбили наступ, а ще й знищили ворожий танк і бронемобіль "Тигр".

Яскраве відео від наших захисників: поле бою, де розвивається контрнаступ ЗСУ