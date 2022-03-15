Колоні ворожої бронетехніки не вдалось просунутись крізь позицію наших захисників. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Окупанти отримали по зубах

Російські загарбники спробували відкрити вогонь у напрямку позиції військовослужбовців Держприкордонслужби України на Донеччині. Втім разом з побратимами ЗСУ прикордонникам вдалось відбити наступ ворога.

У бою наші захисники знищили танк орків і бронемобіль "Тигр". Окупантам нічого не залишилось, окрім як розвернутись і піти у напрямку російського військового корабля.

Прикордонники з побратимами з інших структур сил оборони продовжують стримувати вороже вторгнення і вичищати українську землю від рашистської нечисті,

– підкреслили у ДПСУ.

Зверніть увагу – Поле бою, де розвивається контрнаступ ЗСУ: дивіться відео наших захисників