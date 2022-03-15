Колонне вражеской бронетехники не удалось продвинуться через позицию наших защитников. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Оккупанты получили по зубам

Российские захватчики попытались открыть огонь в направлении позиции военнослужащих Госпогранслужбы Украины в Донецкой области. Вместе с соратниками ВСУ пограничникам удалось отразить наступление врага.

В бою наши защитники уничтожили танк орков и бронемобиль "Тигр". Оккупантам ничего не осталось, кроме как развернуться и пойти в направлении российского военного корабля.

Пограничники с собратьями из других структур сил обороны продолжают сдерживать враждебное вторжение и очищать украинскую землю от рашистской нечисти,

– подчеркнули в ГНСУ.