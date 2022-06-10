На багатьох могилах навіть немає імен: як виглядає "денацифікація" Маріуполя

За даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, лише з середини квітня загарбники поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч маріупольців. Наразі журналісти фіксують місця масових поховань.

Так, 9 червня французька режисерка та кореспондентка Олександра Дальсбек відвідала Маріуполь, де їй вдалося зафіксувати тисячі могил, над якими встановлені пронумеровані таблички. Про свої враження вона написала у твітері.

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Наслідки "денацифікації" Маріуполя

За її словами, лише в одному секторі близько трьох тисяч нових поховань. Більшість із них – безіменні.

На більшості могил є лише номер, написаний фломастером і вже стертий. Хто такі 768? 739? 442? 834? Як загинули ці жителі Маріуполя? Чи будуть вони ідентифіковані? Де їхні родичі? Вони вижили? – зазначила вона.

Ідентифікованих загиблих, за словами Дальсбек, практично немає.

Як виглядають братські могили у Маріуполі: моторошне відео

В кадр потрапило лише кілька табличок на яких можна розгледіти щось, окрім порядкового номера жертв російської агресії. Однією із таких є могила Жанни Дозорець. Її номер – 1423. Відомо, що жінка 1957 року народження загинула у Маріуполі 14 квітня 2022 року.

Відео також поширив журналіст та блогер Денис Казанський. Він зазначив, що усі ці люди могли б бути живими, якби Путін не віддав злочинний наказ "звільнити Донбас".

Тисячі свіжих могил мирних жителів, на багатьох із яких немає імен, лише цифри", – прокоментував він побачене.

Ситуація у Маріуполі: коротко від мера міста

У інтерв'ю 24 каналу мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що у багатостраждальному Маріуполі щодня дістають з-під завалів від 70 до 200 тіл.

За приблизними даними, під час війни Росії проти України у місті загинуло щонайменше 22 тисячі людей.

У Маріуполі 50% критично важливої інфраструктури міста зруйновано. Відомо про пошкодження це 1 356 будівель.

Каналізація у місці не працює. Через це розмиваються поховання – як стихійні, так і великі братські. Крім того, в криниці, потрапляє сміття, яке не вивозять із Маріуполя. Відтак наразі у населеному пункті катастрофічна епідеміологічна ситуація.

Також, за словами Бойченка, окупанти створили такі умови, які унеможливили факт виїзду на підконтрольну частину України. Спершу мешканці Маріуполя повинні пройти фільтраційні центри, а після цього виїзд дозволено лише у бік Росії.