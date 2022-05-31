У більшості областей України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Удень 31 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.

Сирени пролунали у більшості українських регіонів. Не нехтуйте власною безпекою та негайно прямуйте в укриття.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 14:30 сирени оповістили про повітряну тривогу в:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області.

Крім того, вже майже 2 місяці повітряна тривога триває на Луганщині, де її оголосили ще 4 квітня. Водночас на Херсонщині через окупацію система оповіщення не працює від 15 квітня.

Станом на 14:56 у більшості областей оголосили про відбій повітряної тривоги.

Як поводитися під час повітряної тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу.

Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.

Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи, пам'ятайте – це може бути робота сил протиповітряної оборони. Однак важливо у жодному разі не поширювати під час повітряної роботи фото чи відео, на яких видно роботу ППО.

Крім того, якщо все ж окупантам вдалося завдати удару, нагадуємо, що особливо під час тривоги заборонено поширювати не лише фото і відео з наслідками відео, але й не можна поширювати адресу місця удару. Все це може допомогти окупантам скоригувати вогонь. Таким чином ви ставите під загрозу не лише себе, але й своє місто чи село.

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