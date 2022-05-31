У більшості областей України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
Удень 31 травня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.
Сирени пролунали у більшості українських регіонів. Не нехтуйте власною безпекою та негайно прямуйте в укриття.
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Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 14:30 сирени оповістили про повітряну тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Хмельницькій області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області.
Крім того, вже майже 2 місяці повітряна тривога триває на Луганщині, де її оголосили ще 4 квітня. Водночас на Херсонщині через окупацію система оповіщення не працює від 15 квітня.
Станом на 14:56 у більшості областей оголосили про відбій повітряної тривоги.
Як поводитися під час повітряної тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу.
- Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.
- Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи, пам'ятайте – це може бути робота сил протиповітряної оборони. Однак важливо у жодному разі не поширювати під час повітряної роботи фото чи відео, на яких видно роботу ППО.
Крім того, якщо все ж окупантам вдалося завдати удару, нагадуємо, що особливо під час тривоги заборонено поширювати не лише фото і відео з наслідками відео, але й не можна поширювати адресу місця удару. Все це може допомогти окупантам скоригувати вогонь. Таким чином ви ставите під загрозу не лише себе, але й своє місто чи село.
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