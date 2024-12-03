Серйозний удар по Путіну перед інавгурацією Трампа: у Росії є 2 варіанти дій щодо Сирії

Сирійські повстанці продовжують наступ. Однак Владімір Путін не поспішає допомагати своєму союзнику – сирійському диктатору Башару Асаду. Це серйозний удар по іміджу так званого очільника Кремля, особливо перед інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа.

Є два варіанти, як Путін може діяти щодо ситуації у Сирії. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Як може діяти Путін

Олександр Коваленко зазначив, що перший варіант розвитку подій – Путін може спробувати допомогти Башару Асаду. Це цілком можливо, але це потребуватиме ресурсів.

Зайвих ресурсів у Путіна нема. Тому він змушений буде якийсь ресурс відтягувати з зони бойових дій в Україні. Для нас це, безумовно, плюс. Вірогідність цього все-таки є, але не настільки велика, як другий варіант,

– припустив він.

Другий варіант – Путін не буде нічого робити щодо Сирії. Він може лише висловити занепокоєння щодо цієї ситуації. Це для України також непогано, навіть якщо не будуть відтягуватися російські війська з зони бойових дій в Україні та не буде їхнього передислокування до Сирії. Те, що Путін кидає своїх ключових союзників напризволяще – це сигнал на фоні того, що Росія не має жодного оперативно-тактичного рівня перемоги на полі бою в Україні.

"Сирія демонструє, що до кінця ніхто (Путін – 24 Канал) ні з ким не буде. Бо нема ресурсу, можливостей, сил та засобів, щоб продовжувати ці бойові дії в Сирії, яка стала показовим пропагандистським шаблоном для Росії. І це серйозні репутаційні втрати, які буде мати Росія напередодні інавгурації Дональда Трампа", – підкреслив військовий оглядач.

Зараз Росія намагається зробити все, щоб напередодні інавгурації Дональда Трампа продемонструвати, що вона нібито може продовжувати воювати, що в неї достатньо ресурсів, що вона може наступати. Насправді росіяни зараз не виконують поставлених завдань в Україні. У Сирії окупанти також мають репутаційні втрати.

Як можна вести перемовини про якийсь мир на умовах цієї країни, яка все втрачає і не може продовжувати воювати? Це країна, яку треба просто добити. Ведення з нею якихось мирних перемовин – це, м'яко кажучи, не для президента, який основним своїм слоганом ставить "Make America Great Again",

– додав Коваленко.

Кім Чен Ину варто замислитись

Лідер КНДР Кім Чен Ин та Путін у 2024 році підписали договір. В угоді мовиться про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю". Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зауважив, що Сирія демонструє, що Кремль зовсім не готовий допомагати своїм союзникам.

Якщо завтра щось почнеться у Північній Кореї, якісь коаліційні сили розпочнуть зачистку КНДР від режиму Кім Чен Ина, то Росія допоможе? По Сирії вже всі можуть побачити, що ні. Тобто це ще один репутаційний удар по Путіну і загалом по репутації Росії як країни, яка може становити якусь конвенційну загрозу,

– сказав Коваленко.