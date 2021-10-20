Батько жорстоко побив доньку в Миколаєві: дівчину прооперували

У Миколаєві 19 жовтня госпіталізували з травмою живота 17-річну дівчину. Як виявилось згодом, її жорстоко побив власний батько. Неповнолітню вже прооперували.

38-річного батька затримали слідчі. Триває розслідування кримінального провадження.

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Що трапилось між батьком та донькою

Про те, що у лікарню привезли побиту дівчину, повідомили правоохоронців саме медики. Вже у поліції з'ясували, що між батьком та донькою сталась сварка. Після цього чоловік вдарив дівчину рукою у живіт.

Побиття неповнолітніх: останні новини

За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.