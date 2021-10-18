За словами матері потерпілого, інцидент трапився на вулиці Михайла Ломоносова близько 20:00. Хлопець перебував у компанії однолітків, але трошки відійшов від них. У цей час нетверезий зловмисник ударив хлопця по обличчю.

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Нападник втік разом зі своїм товаришем, а діти викликали поліцію.

Госпіталізували зі зламаним носом

Як написала у спільноті "Сусіди.Голосіїв" матір потерпілого Ірина Матерухіна, її син йшов вулицею з компанією друзів.

Діти сміялися та шуміли, однак за кілька хвилин до побиття хлопець відійшов від товаришів та почав йти спиною вперед.

Хлопець каже, що не зіштовхнувся з п'яними чоловіками, але коли повернувся, отримав потужний удар по обличчю.

Зловмисник, якому було на вигляд 50 років та вище 180 сантиметрів зросту, досить швидко пішов.

За словами Матерухіної, хлопець отримав не тільки фізичну травму, але й психологічну. Його відвезли до лікарні, де й госпіталізували. Медики діагностували у потерпілого перелом носа зі зміщенням.



Тепер 4 – 5 днів потрібно бути у лікарні. Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну. Може, хтось із дорослих бачив цю картину, і зможе описати чоловіка. Буду вдячна за будь-яку інформацію,

– зазначила жінка.

Чи працювали на місці події слідчі, та чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень дитині, наразі невідомо.