По словам матери потерпевшего, инцидент произошел на улице Михаила Ломоносова около 20:00. Парень находился в компании сверстников, но немножко отошел от них. В это время нетрезвый злоумышленник ударил парня по лицу.
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Нападавший сбежал вместе со своим товарищем, а дети вызвали полицию.
Госпитализировали со сломанным носом
- Как написала в сообществе "Сусіди.Голосіїв" мать потерпевшего Ирина Матерухина, ее сын шел по улице с компанией друзей.
- Дети смеялись и шумели, однако за несколько минут до избиения парень отошел от товарищей и начал идти спиной вперед.
- Парень говорит, что не столкнулся с пьяными мужчинами, но когда обернулся, получил мощный удар по лицу.
- Злоумышленник, которому было на вид 50 лет и выше 180 сантиметров ростом, довольно быстро ушел.
По словам Матерухиной, парень получил не только физическую травму, но и психологическую. Его отвезли в больницу, где и госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа со смещением.
Теперь 4 – 5 дней нужно быть в больнице. Мой бедный мальчик получил не только физическую травму, но и психологическую. Может, кто-то из взрослых видел эту картину, и сможет описать мужчину. Буду благодарна за любую информацию,
– отметила женщина.
Работали ли на месте происшествия следователи, и открыли ли правоохранители уголовное производство по нанесению телесных повреждений ребенку, пока неизвестно.