Що насправді мав на увазі Байден, коли сказав "ні" на F-16 для України

Розкладімо все по поличках в історії з винищувачами F-16 та іншим озброєнням для України. Я зібрав докупи все основне, що потрібно розуміти для контексту і загальної картини на цю мить.

Байден точно розчув питання

Журналістка запитала в Байдена: "Чи нададуть США F-16 для України?". Він відповів: "Ні". Більше не уточнював, бо вийшов з гелікоптера і підбіг до преси для коротких коментарів.

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Відтак ми вирішили з'ясувати детальніше, що саме президент мав на увазі. Одразу зазначу: вагомих підстав думати, що Байден міг не розчути запитання (як це писали в українських ЗМІ й обговорювали в ефірах і телеграмах), немає. На фото – офіційний транскрипт Білого дому. Там все чітко.



Транскрипт розмови Байдена з журналістами / Скриншот

Наступного дня ми звернулись до адміністрації з проханням роз'яснити коментар Джо Байдена. Розіслали запити і передали питання на брифінги. Представники Білого дому, Держдепу і Ради з нацбезпеки дали практично однакову відповідь:

"У нас нема чого додати до коментаря президента. Але ми в постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб на полі бою. Незабаром очікуємо оголосити більше безпекової допомоги".

Чогось додаткового і по суті з посадовців витягнути не вдалось.

Обговорень по F-16 ще не було

Втім, видання Politico на умовах анонімності цитує посадовця США, який стверджує, що "на високому рівні жодної серйозної дискусії про F-16 поки не було". Іншими словами, журналісти пишуть, що незрозуміло, чи Байден мав на увазі "ні, ніколи", чи "ні, не зараз".

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Раніше в Пентагоні не відкидали постачання літаків F-16 для України в майбутньому – як, зрештою, і будь-яких видів озброєнь. Але казали, що якщо до цього дійде, то йтиметься радше про довшу перспективу – через складнощі управління, навчання тощо.

Резніков налаштований оптимістично

Міністр оборони України Олексій Резніков в цьому питанні досить оптимістичний. Протягом візиту до Франції він заявив, що вважає "ні" від США – відмовою станом на сьогодні. Міністр сподівається, що зрештою ця позиція зміниться, як було і з іншими видами озброєнь.

А тепер про нову військову допомогу, про яку казали в адміністрації. У ЗМІ з'явилась інформація, що США незабаром оголосять пакет озброєнь для Києва, куди вперше можуть закласти ракети більшого радіуса дії – до 150 кілометрів. Будемо за цим стежити. А також – за розвитком історії з F-16.