Без уривка про "братні народи": Ватикан на прохання України змінив текст на Хресній ході в Римі

Через протести і занепокоєння посольства України при Святому Престолі текст роздумів XIII стояння Хресної Дороги в Колізеї на тему війни в Україні повністю змінили.

Як сказав посол України у Ватикані Андрій Юраш, замість цього вірянам запропонували помолитися у мовчанні про мир у всьому світі.

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Початковий задум Ватикану розкритикували

Як і було оголошено заздалегідь, під час ХІІІ стояння хрест спільно тримали росіянка і українка, що разом працюють в італійському госпісі. Це рішення викликало різку та бурхливу реакцію в українському суспільстві, як у середовищі вірян, так і серед ієрархів і політиків.

Попри гостру критику, у Ватикані вирішили не скасовувати свого задуму. Через це українські католицькі медіа відмовилися від трансляції Хресної Дороги.

Текст на Хресній ході в Римі змінили

Українські католицькі медіа цьогоріч вирішили не транслювати Хресну дорогу у Ватикані. Це зумовлено тим, що на одному зі стоянь хрест несли українка та росіянка.

Однак певних змін сценарій все ж зазнав. Юраш пояснив, що замість запланованого розлогого тексту, в якому повинна була звучати теза і про "братні" народи", було запропоновано помолитися в тиші.

Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі,

– так прозвучав заклик до молитви.

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