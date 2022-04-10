Так, напередодні Великодня Папа Римський Франциск зробив заяву. Він закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні.

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Папа Франциск закликав до великоднього перемир'я в Україні

За його словами, це призведе до переговорів щодо міцного миру.

Наприкінці богослужіння у Вербну неділю, яке відбувалося на площі Святого Петра у Ватикані, він закликав "покласти зброю".

Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів,

– сказав Папа Франциск.

Зазначається, що мирні переговори відбувалися через відеозв'язок у Білорусі, втім, поки що делегації не домовилися про припинення вогню.