Так, в канун Пасхи Папа Римский Франциск сделал заявление. Он призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине.

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Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине

По его словам, это приведет к переговорам о крепком мире.

В конце богослужения в Вербное воскресенье, которое проходило на площади Святого Петра в Ватикане, он призвал "положить оружие".

Пускай начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров,

– сказал Папа Франциск.

Отмечается, что мирные переговоры проходили через видеосвязь в Беларуси, впрочем, пока делегации не договорились о прекращении огня.

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